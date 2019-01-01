الأولى: العطاء يهزم البريج.. ونماء يتعادل مع الذئاب

غزة / سما /

حقق العطاء فوزا غاليا على نظيره خدمات البريج (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي العطاء محمد عثمان (12), ومحمد الصليبي (45), في حين أحرز هدف خدمات البريج محمد بشير (70).

ورفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير, وبقي رصيد الخاسر 16 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

نماء – خدمات خانيونس (0-0)

وتعادل نماء مع منافسه خدمات خانيونس دون أهداف.

وأخفق الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع نماء رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير مؤقتا, ويصبح رصيد "الذئاب" 17 نقطة في المركز السادس مؤقتا.