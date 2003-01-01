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أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون


وكالات / سما /

اقترب المُدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المُدير الفني المُقال مؤخراً من تدريب نابولي الإيطالي، من العودة إلى الدوري الإنجليزي مُديراً فنياً لفريق إيفرتون الإنجليزي.

وأفاد تقرير لصحيفة ميرور الإنجليزية بأن المحادثات الأولية بين إدارة إيفرتون و أنشيلوتي كانت إيجابية، وذكر التقرير نقلاً عن شبكة سكاي سبورتس أن المُدير الفني المُخضرم وافق من حيث المبدأ على مهمة تدريب إيفرتون.

وكانت إدارة إيفرتون قد أقالت مُدربها البرتغالي السابق ماركو سيلفا، بعد الهزيمة بخمسة أهداف لهدفين من الجار ليفربول، وعينت الإدارة المُدرب دانكان فيرجسون، مُدرباً مؤقتاً للفريق، وحقق مع الفريق نتائج طيبة حيث فاز على تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف على أرضه جوديسون بارك، وتعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لهدف على أرض أولدترافورد.

تاريخ تدريبي كبير لأنشيلوتي 

يُذكر أن لأنشيلوتي تاريخ تدريبي كبير، توجه بالفوز بثلاث نسخ من دوري الأبطال مع ميلان في 2003 و 2007، وريال مدريد في 2014، وفاز بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي في موسم 2009/2010، والدوري الألماني مع بايرن ميونخ في موسم 2016/2017، والدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2003/2004.

#كارلو أنشيلوتي #إيفرتون

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