جواو فيليكس : أحب أن ألعب مع رونالدو بنفس النادي

وكالات / سما /

وجه جواو فيليكس مديحاً خاصاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأعرب عن أمنيته بأن يلعب معه بنفس النادي في يومٍ من الأيام.

وحصل نجم أتلتيكو مدريد على جائزة الولد الذهبي في مدينة تورينو ليلة أمس كأفضل لاعب تحت 21 عاماً في أوروبا، وتواجد معه خورخي مينديز الذي فاز بأفضل وكيل أعمال في أوروبا لهذا العام وإنريكو سيريزو رئيسالنادي، والمدير الرياضي أندريا بيرتا إضافة إلى أحد أفراد عائلته.

وانتقل جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف بصفقة قياسية بلغت 120 مليون يورو.

وأبدى جواو سعادته بالجائزة قائلاً : “أنا سعيد جداً، هناك كثير من العمل خلف الفوز بهذه الجائزة وهذا يسعدني كثيراً، وأريد أن أشكر زملائي في الفريق وعائلتي لأنهم كانوا جميعاً كانوا على مقربة مني في هذه الشهور المهمة في مسيرتي”.

أضاف فيليكس في تصريحاته لقناة سكاي سبورت عن إمكانية انتقاله ليوفنتوس : “أنت لا تعرف أبداً ما يُمكن أن يحدث في المستقبل، ولكني أحب اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو في نفس النادي وكذلك في المنتخب الوطني”.

من جانبه قال سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد عن اللاعب صاحب الـ20 عاماً : “سيكون جواو فيليكس أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه شاب ويملك موهبة كبيرة قبل أي شىء، إنه يحب لعب كرة القدم حقاً”