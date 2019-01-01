الاحتلال يحوّل الأسيرة شذى حسن للاعتقال الإداري

رام الله / سما /

حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسيرة شذى حسن (20 عامًا) من محافظة رام الله والبيرة، إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، ليرتفع عدد المعتقلات إداريا إلى 4.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن تحويل الأسيرة حسن إلى الاعتقال الإداري، يرفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى أربع أسيرات، وهن: الأسيرة آلاء البشير (23 عاما) من قلقيلية اُعتقلت في الـ24 من تموز 2019، والأسيرة شروق البدن (25 عاما) من بيت لحم اُعتقلت في الـ25 تموز 2019، والأسيرة بشرى الطويل (26 عاما) من رام الله اُعتقلت في الـ11 من كانون الأول 2019، بالإضافة إلى الأسيرة شذى حسن (20 عاما) من رام الله، والتي اُعتقلت في تاريخ الـ12 من كانون الأول الماضي.

يُشار إلى أن عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال وصل إلى 42 أسيرة، بينهن 38 أسيرة في معتقل "الدامون"، وأربع أسيرات في معتقل "هشارون"، بينهن أسيرة قاصر وهي الأسيرة أفنان أبو سنينة (17 عامًا) من محافظة الخليل.

يذكر أن الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 110 أسيرات.