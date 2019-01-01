الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على معدات ورشة حدادة ويستدعي أسيرين محررين

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا، واستولت على معدات ورشة حدادة، واستدعت أسيرين محررين في الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد عبد الله برقان، عقب دهم منزله في منطقة جبل جوهر بمدينة الخليل.

كما استولت تلك القوات على معدات ورشة حدادة، تعود ملكيتها إلى المواطنين نضال ويوسف عبد القادر العويوي.

من جهة أخرى، أفاد الناشط الاعلامي محمد عوض ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت امر شمالا، وفتشت عددا من المنازل، وسلّمت الأسيرين المحررين عمار جمال خليل ابو مارية (26عاما)، ومؤمن حسن محمود الطيط (16عاما) بلاغين؛ لمراجعة مخابراتها في معسكر "عصيون".