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إذاعة عبرية: إجراء انتخابات فلسطينية بالقدس "انتهاك للسيادة الإسرائيلية"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية: إجراء انتخابات فلسطينية بالقدس "انتهاك للسيادة الإسرائيلية"


القدس المحتلة / سما /

قالت إذاعة "كان" العبرية الثلاثاء، إن مداولات ومناقشات تجري داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بشأن إمكانية السماح بإجراء انتخابات فلسطينية في مناطق شرقي القدس.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية يساورها القلق من أنّ السماح للسلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات سيمثل انتهاكًا لـ "السيادة الإسرائيلية"، كما أن هذه الخطوة ستسمح لحماس بإجراء دعايتها الانتخابية في المدينة.

ووفقًا لذات المصادر، فإن الجهات الأمنية ترى أن السماح بإجراء الانتخابات سيؤدي إلى ردود فعل إيجابية من المجتمع الدولي، ما قد يسهم في تقوية فتح وتحقيقها للفوز.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، ذكرت منذ أيام أن المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" سيناقش قريبًا طلب السلطة الفلسطينية بالسماح لها بإجراء الانتخابات في شرقي القدس.

وتصر السلطة الفلسطينية على أنه لن يتم إجراء أي انتخابات فلسطينية ما لم تسمح إسرائيل بإجرائها في القدس.

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