حماس تطالب الرئاسة باصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات وعدم استجداء الاحتلال

غزة / سما/

أكدت حركة حماس أن موقفها كان واضحاً وحاسماً من البداية بأن الانتخابات يجب أن تجري في القدس والضفة وغزة.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، في تصريح وصل سما إنه لا يجب أن نستسلم لإرادة الاحتلال اذا حاول منع الانتخابات في القدس، بل يجب أن ندير عملية اشتباك سياسي وإعلامي وشعبي مع الاحتلال حتى نجبره على إجراء الانتخابات في القدس.

وأضاف" مزايدات فتح هي محاولة للتغطية على التلكؤ في إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية".وأشار إلى أن السلطة "تستجدي" الاحتلال في موضوع الانتخابات في القدس بينما الأصل أن يتم بناء استراتيجية اشتباك مع الاحتلال.



ونوه قاسم إلى أن موقف حماس والفصائل كان واضحاً بضرورة عقد لقاء وطني مقرر من أجل مناقشة نجاح العملية الانتخابية، وخاصة في القدس المحتلة.وختم قائلاً" على قيادة السلطة وحركة فتح وقف تلاعبهم بموضوع الانتخابات واتخاذ موقف واضح بضرورة إنجاز هذا المسار الوطني".