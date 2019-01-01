هيرتسوغ : سنعالج قضية الممتلكات اليهودية في الدول العربية

القدس المحتلة / سما /

قال يتسحاق هيرتسوغ رئيس الوكالة اليهودية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة ستعمل على معالجة قضية الممتلكات اليهودية الموجودة في الدول العربية وإيران والتي قال إنها تقدر بـ 150 مليار دولار.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن هيرتسوغ قوله، إن الوكالة اليهودية تعتزم عقد مؤتمر في المستقبل القريب لمناقشة هذه القضية وزيادة الوعي بشأنها.

وأضاف "من المهم أن تتم معالجة هذه المشكلة على مختلف المستويات".

وكانت الصحيفة نشرت أمس تقريرًا أشارت فيه إلى أن إسرائيل طالبت الدول العربية وإيران بمبلغ 150 مليار دولار كتعويض عن ترحيل اليهود من تلك الدول ومصادرة ممتلكاتهم.

ووفق ما تم حصره إسرائيليًا حتى الآن، تتوزع تلك الأموال على 31.3 مليار دولار من إيران، 6.7 مليار دولار من ليبيا، و2.6 من اليمن، و1.4 مليار دولار من سوريا، إلى جانب 700 مليون دولار من دول أخرى.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لا يمكن تجاهل قضية "اللاجئين اليهود" الذين كانوا يعيشون في بلدان عربية منذ قرون، وأجبروا على "الهروب"، بينما يتم الحديث عن الفلسطينيين بأنهم لاجئين. معتبرًا ذلك يخدم الدعاية الفلسطينية، ولا ينصف اليهود "اللاجئين". وفق وصفه.

وكان داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة كشف منذ نحو أسبوعين أنه يعتزم تقديم مشروع قانون لإقراره حول الاعتراف بقضية "اللاجئين اليهود" من الدول العربية وإيران.