الكونغرس الامريكي يرفض تمويل صفقة القرن

القدس المحتلة/سما/

رفض الكونغرس الأمريكي مؤخرا طلب البيت الأبيض للحصول على 175 مليون دولار للترويج لخطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة "بصفقة القرن".

وكان من المقرر أن يتم نشرها خلال عام 2019، لكن تم تأجيلها مرارا وتكرارا بسبب الازمة السياسية في اسرائيل وتكرار انتخابات الكنيست.



غير ان مسؤول بالكونجرس قال إن قرار التاجيل كان بسبب اعتبارات مالية وليس سياسية.

وأضاف مسؤول في الكونغرس لصحيفة هارتس "إحدى الحجج ضد طلب البيت الأبيض كانت، لا أحد يعتقد أن هذا البرنامج سوف ينشر في أي وقت قريب، فلماذا ينفق عليه؟".

وكانت قناة الميادين اللبنانية قالت امس انها حصلت على مسودة لصفقة السلام والتي تدعو الى اقامة دولة فلسطين الجديدة مع بقاء المستوطنات في الضفة ومد جسر بين غزة والضفة فيما تبقى القدس تحت السيادة الاسرائيلية.

