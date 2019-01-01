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العمادي يصل غزة اليوم على رأس وفد قطري

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يصل غزة اليوم على رأس وفد قطري


غزة / سما /

 يصل محمد العمادي الدبلوماسي القطري ورئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وسيصل العمادي على رأس وفد قطري يضم العديد من الشخصيات بينهم نائبه خالد الحردان، وفيصل عبد الواحد الحمادي وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، إلى جانب نايف العمادي وهو دبلوماسي يعمل في مكتب وزارة الخارجية بالدوحة. 

وبحسب المصادر، فإن الوفد يتكون من 6 شخصيات، ويرجح دخولهم في ساعة متأخرة من مساء اليوم.

وأشارت المصادر، إلى أن العمادي سيلتقي قيادة حماس، لوضعهم في صورة التطورات المتعلقة بمباحثات تثبيت التفاهمات، وما يتعلق بالمستشفى الأمريكي، وكذلك خط الكهرباء 161، وغيرها من المشاريع.

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