الاحتلال يهدم شقة سكنية في العيسوية

القدس المحتلة / سما /



هدمت جرافات بلدية الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، شقة سكنية للمواطن حاتم خليل حسين في بلدة العيسوية بمدينة القدس.

وأوضح محمد ابو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن اليات الاحتلال برفقة اعداد كبيرة من طواقم البلدية والقوات الشرطية من وحداتها المختلفة اقتحموا العيسوية عقب تجمعها عند مدخل البلدة الشرقي، ثم حاصروا بناية المواطن حاتم خليل وشرعوا بإخراج قاطنيها من الطابق السفلي وباشروا بعملية هدم طابق الثاني للبناية.



ويذكر ان صاحب المنزل لا يستطيع التحرك بعد إصابته بشلل نصفي خلال هدم منزله عام 2009. وقال " هذه المرة الرابعة تهدم بلدية الاحتلال منشأة لي، في ذات المكان، هذه المرة للطابق الثاني والذي شرعت ببنائه قبل 6 أشهر."

واوضحت زوجته انهم توجهوا للبلدية لترخيص المنزل والاسبوع الماضي عقدت جلسة ولم يتم اصدار قرار بهدمه ليتفاجأوا اليوم بعملية الاقتحام والهدم.

