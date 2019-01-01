وفاة شاب متأثرًا بجروحه في حادث سير وقع بالخليل

رام الله / سما /

توفي الليلة الماضية، الشاب عمر زهير ازغير (18 عامًا)، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال حادث سير وقع في الخامس من شهر تموز/ يوليو الماضي في مدينة الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن الشاب ازغير توفي أحد مستشفيات القدس خلال تلقيه العلاج. مشيرًا إلى أنه أصيب جراء حادث سير ناتج عن تصادم مركبة مع دراجة نارية بمنطقة واد القف غرب الخليل، ما أدى حينها لإصابته إلى جانب سائق الدراجة.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بعدم قيادة الدراجات النارية ألا بعد اتخاذ كافة إجراءات السلامة وضرورة عدم قيادة الدراجات النارية غير القانونية لما تشكله من خطورة على حياتهم.