سعودي مطبع مع إسرائيل: الحكومة سحبت جنسيتي.. وجدل

القدس المحتلة / سما /

قال مدون سعودي معروف بتطبيعه مع إسرائيل، ودعوته إلى إقامة علاقات رسمية بين الرياض وتل أبيب، إن حكومة بلده، سحب جنسيته.

وغرد المدون عبد الحميد الغبين: "ما نشر عن سحب الجنسية صحيح، وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب!".

وتابع: "وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة".

بدوره، صرح الصحفي الإسرائيلي شمعون آران، بأن نبأ سحب جنسية الغبين صحيح، وأضاف أن "الغبين من المؤيدين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو من دُعاة السلام بين السعودية وإسرائيل".

ودائما ما يظهر الغبين على قناته عبر "يوتيوب"، إضافة إلى استضافته من قبل وسائل إعلام اسرائيلية وغربية، يروج خلالها إلى التطبيع مع اسرائيل.

وقال الغبين في آخر تدويناته: "نستطيع نحن وإسرائيل أن نكون بناة الشرق الأوسط الجديد وعامل ازدهار وتنمية".

وأثار إعلان الغبين جدلا واسعا، إذ بارك سعوديون القرار، مطالبينه بالتخلي عن الأفكار الداعمة للكيان الصهيوني.

فيما شكك آخرون في إعلان الغبين، قائلين إن سحب السعودية لجنسية أي مواطن ليس بالأمر السهل، وأن تغريدة الغبين تبقى محل شك في حال لم يثبتها بدليل قوي.

ومنذ بدء بعض الناشطين السعوديين الدعوة إلى الترويج العلني للتطبيع مع إسرائيل، لم يسبق للسلطات السعودية اتخاذ إجراء قانوني ضد أي منهم، ولا يعرف ما إن كان سحب جنسية الغبين متعلق بنشاطه الداعم لإسرائيل أم لا.