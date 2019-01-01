  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

88 قتيلًا خلال العام الجاري في مناطق الداخل المحتل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
88 قتيلًا خلال العام الجاري في مناطق الداخل المحتل


القدس المحتلة / سما /

- أظهر تقرير بياني لصحيفة هآرتس العبرية، أن 88 فلسطينيًا من سكان مناطق الداخل المحتل عام 1948، أو ما يعرف بمناطق "الخط الأخضر"، قتلوا منذ بداية العام الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن أقل من ثلث تلك الجرائم تم الكشف عن الجناة الذين ارتكبوها، في حين أن الكشف عن الجناة في المجتمع اليهودي وصلت إلى نحو 60% من الجرائم المرتكبة، وهو ما يعتبر أكثر بكثير مما كشف في المجتمع العربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار استخدام السلاح في الوسط العربي وزيادة عمليات القتل تسببت في تظاهرات احتجاجية، إلا أنها لم تؤدي إلى التغيير الذي كان يتطلع إليه الجميع، وأكدت في الوقت ذاته على عدم نجاعة الشرطة الإسرائيلية في ضبط وجمع الأسلحة، وتقليل عدد حالات القتل.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك عامل آخر ذو تأثير كبير على انتشار ظاهرة القتل، وهو عدم ثقة الفلسطينيين في الداخل بجهاز الشرطة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن حملة الشرطة لجمع السلاح رغم منحها الحصانة لمن يسلمه، فشلت بعد أن تم جمع فقط 20 قطعة سلاح وأغلبها قديمة جدًا.

وتشير تقديرات الشرطة الإسرائيلية أن هناك 150 ألف قطعة سلاح لدى الفلسطينيين في الداخل.

ووفقًا للصحيفة، فإن ظاهرة العنف لا تتحمل الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عنها لوحدهاـ، بل هي أحد النماذج التي تظهر الإهمال المستمر من الحكومة المتعاقبة.

الأكثر قراءة اليوم

الصحة : تشغيل المستشفى التركي بغزة مطلع العام المقبل والوظائف ستكون من نصيب مواطنين أتراك

السيسي : أنا بقول كلام خطير مفيش مسؤول يقدر يقوله

حسين الشيخ يهاجم ابو مرزوق : مناوراتك حول الانتخابات التشريعية مفضوحة ومكشوفة

الحكومة تقر عطلة عيد الميلاد ورأس السنة

السودان تعتزم اغلاق مكاتب تابعة لحماس وحزب الله

أبو مرزوق :ربط المرسوم الرئاسي بموافقة اسرائيل على اجرائها بالقدس يعني انه قد لا يأتي ابدا

هنية يلتقي أمير قطر في الدوحة

الأخبار الرئيسية

1-33-743x409

قناة عبرية تزعم : فلسطينيون في بيت لحم أفشلوا اجتماع أمني فلسطيني إسرائيلي

مصادر أمنية إسرائيلية: سياسة بينيت ستضر بجهود استعادة الأسرى والتهدئة بغزة

الكشف عن مسودة "صفقة القرن"

هدف

ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي يشرح طريقة بناء بنك الأهداف وينتقد الاستخبارات!

12

شاهد.. رئيس "الشاباك" الأسبق: دفعنا بـ "حماس" كبديل لمنظمة التحرير.. وعرفات رفض اعتقال يحيى عياش