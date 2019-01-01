منظومة إسرائيلية جديدة لاعتراض الطائرات ومناورات بغلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

كشف ليرون باتيتو قائد ما يسمى الشعبة الجنوبية في فرقة غزة، الليلة الماضية، أنه سيتم قريبًا إدخال منظومة جديدة لاعتراض الحوامات والطائرات بدون طيار التي تتسلل إلى الحدود الإسرائيلية من غزة.

وأوضح باتيتو في محادثات له مع سكان كيبوتس نيريم على حدود القطاع - كما نقلت عنه يديعوت أحرونوت - إن هناك نظامًا جديدًا لاعتراض الحوامات سيتم قريبًأ استخدامه ويصبح بيد القوات العسكرية لمواجهة تلك الطائرات.

وأشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة تم إسقاط عددًا من تلك الحوامات لدى محاولتها التسلل من حدود غزة.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ صباح اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية واسعة في بلدة سديروت ومناطق غلاف غزة، على أن تنتهي في ساعات المساء.

وأشار إلى أن سكان تلك المناطق سيشعرون بحركة كثيفة لقوات الجيش.

وتتزامن تلك المناورات مع أخرى تجري على الجبهة الشمالية منذ أول أمس الأحد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وكان أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال عصر أمس إن الجيش يقوم بنشاطات في العديد من الساحات، وأنه أصبح أكثر الجيوش نشاطًا بفعل التحديات التي يواجهها.