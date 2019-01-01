ليبرمان: هناك صفقة سرية بين كحول لفان والحريديم

القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان انتقادا لاذعا لحزب "كحول لفان"، متهمًا إياهم بأنهم قد عقدوا صفقة مع الحريديم على تشكيل ائتلاف حكومي مشترك بعد الانتخابات المقبلة.



ووفقا لموقع يديعوت أحرنوت العبري، أوضح ليبرمان أن هناك صفقة سرية مغلقة على تشكيل ائتلاف حكومي بين حزبي كحول لفان وأحزاب الحريديم بعد الانتخابات المقبلة.



يشار إلى أن الاستطلاعات الأخيرة أظهرت أن الجمهور الإسرائيلي ينظر لليبرمان على أنه أحد الأسباب المركزية التي أدت إلى حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات ثالثة.