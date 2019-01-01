بالاسماء.. تشكيلة مجلس جامعة الأقصى الجديد

غزة / سما /

كشف مصدر خاص لمسؤول الشؤون التعليمية في إذاعة القدس أ. محمد الحطاب مساء اليوم الاثنين، تفاصيل تشكيلة مجلس إدارة جامعة الأقصى الجديدة.

وجاءت التشكيلة التي تم الكشف عنها كالتالي:

أ. د. أيمن صبح رئيساً.

د. رائد الحجار الشؤون الأكاديمية.

د. فايق الناعوق الشؤون الإدارية.

د. محمد ابو عودة خدمة المجتمع.

د. عمر مقداد التخطيط والتطوير

د. علي الأسطل عميد كلية العلوم.

د. فؤاد عياد عميد كلية التربية.

د. عبد الناصر سرور عميد كلية الآداب.

د. محمد سلمان عميد الدراسات العليا.

د. مجدي حمادة عميد كلية البحث العلمي.

د. أحمد المغاري عميد كلية الإعلام.

د. تيسير نشوان عميد كلية المجتمع.

د. عمر قشطة عميد كلية الرياضة.

د. ناصر أبو العطا عميد شؤون الطلبة.

د. خالد أبو ندى عميد القبول والتسجيل

د. عماد الشريف عميد المكتبات.

د. عاهد حلس عميد كلية الفنون الجميلة.

د. منصور اليازجي عميد كلية المهن الطبية.

د. علاء السيد عميد كلية الإدارة.