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تونس تُدشن أكبر معلم لتخليد النضال الفلسطيني

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تُدشن أكبر معلم لتخليد النضال الفلسطيني


تونس /سما/

افتتحت بلدية الكرم بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، أكبر معلم خاص بالقضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي، عبارة عن 3 ساحات عامة، تُجسد إحداها النضال الفلسطيني.

وافتتحت البلدية التونسية، المعلم الكبير للتعبير عن تضامنها مع القضية الفلسطينية، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإحياء الذكرى الثالثة لاغتيال المهندس التونسي العضو في كتائب القسام محمد الزواري.

وتضمن هذا المعلم ثلاث ساحات عامة، الأولى تحت اسم ساحة الحق الفلسطيني، وتشمل العديد من الجداريات التي تجسد النضال الفلسطيني، أما الساحة الثانية، فهي ساحة باب المغاربة وفيها تجسيد لباب المغاربة التاريخي بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وحملت الساحة الثالثة اسم المهندس التونسي الزواري، الذي استشهد أمام منزله في مدينة صفاقس (جنوب) قبل 3 سنوات بعملية اغتيال يُعتقد أن الموساد الإسرائيلي نفذها.

وقال رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني لوكالة "الأناضول" خلال تدشين هذه المعالم: "أردنا أن نحيي هذه الاحتفالات بطريقة جديدة بعيدًا عن الطرق التقليدية؛ فنحن في حاجة إلى تثبيت هذه القضية في الضمير العربي والإسلامي".

وأضاف "قمنا ببناء أكبر معلم خاص بالقضية الفلسطينية، لتخليد هذه القضية ونضال الفلسطينيين في قلوب التونسيين والعرب والمسلمين"، مشدداً على أنه "لا يمكن لأي عربي أن يشعر بفخر أو شرف طالما أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال"، مضيفًا "لا معنى للحرية والشرف دون تحرير القدس".

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