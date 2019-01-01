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اشتية: ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس ولن نقبل أن لا تكون جزءا منها

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس ولن نقبل أن لا تكون جزءا منها


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "الرئيس محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد الانتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية وافقت عليها، ونحن ننتظر الرد الاسرائيلي بشأن عقد الانتخابات في القدس، ولن نقبل أن لا تكون القدس جزءا من الانتخابات الفلسطينية".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال وإضاءة شجرة الميلاد الذي أقامته وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، في مقرها بمدينة رام الله، بحضور عدد من الوزراء، والقناصل، والسفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين.

وأضاف رئيس الوزراء: "نطالبكم بالتدخل والضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، ونريد منكم المشاركة لتكونوا جزءا من عملية الانتخابات والمراقبة عليها، ونريد العودة لوحدة الوطن، وإنهاء الفرقة الجغرافية والديموغرافية في الوطن".

وتابع اشتية: "ممتنون لكافة المانحين شركائنا في البناء والتنمية، الذين ساهموا منذ تأسيس السلطة الوطنية بعلاج ما ورثناه من الاحتلال من بنية تحتية متهالكة، وبناء المؤسسات نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

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