"فتح" تكرم مدراء المدارس في جنين لمناسبة يوم المعلم

جنين / سما /

نظمت حركة "فتح" منطقة الشهيد أبو عمار حفلاً تكريمياً لمدراء المدارس في مدينة جنين، لمناسبة يوم المعلم الفلسطيني.

وجرى الاحتفال، في قاعة مدرسة بنات جنين الثانوية، بحضور نائب محافظ جنين كمال ابو الرب، ومديرة مديرية التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، ورئيسة اتحاد المعلمين في جنين ايمان هب الريح، وأمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو ارميلة، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء العفيف، وفراس ابو الوفا ممثلا عن حركة فتح في جنين، وممثلين عن المؤسسات الامنية والمدنية وفعاليات المدينة.

وهنأ أبو الرب في كلمته المعلم الفلسطيني، مؤكدا على الرسالة السامية التي يؤديها والدور النبيل الذي يقوم به رغم سياسات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة الى عرقلة العملية التعليمية، موجهاً رسالة الى كل معلم ومعلمة فلسطينية قائلاً : " أنتم بناة المجتمع وقادته، ومنكم تعلمنا القيادة والادارة والاخلاص وحب الوطن والحفاظ عليه، أنتم من علمنا ان فتح وُجِدت لتبقى وتنتصر حتى تحرير فلسطين كاملة بقيادة الاخ الرئيس محمود عباس".

و عبرت الطاهر، عن سعادتها لتكريم من حمل الرسالة، واصفة المعلم بصاحب الهمة العالية الذي يستطيع تخطي الصعاب والمعيقات خاصة في ظل المعرقلات التي يضعها الاحتلال في طريق سير العملية التعليمية بالشكل الصحيح.

و أشارت هب الريح، بأن الاتحاد يعمل من اجل احقاق الحقوق المشروعة للمعلم الفلسطيني، مضيفةً أن الاحتلال لن يتمكن من كسر ارادة المعلم الفلسطيني رغم سياسته المعتادة في اغلاق المدارس واعتقال المعلمين واقامة الحواجز ومحاربة المنهاج التعليمي الفلسطيني.

وألقى ابو الوفا كلمةً نيابةً عن أمين سر حركة فتح في مدينة جنين عرفات القنديل، أثنى بها على الدور الوطني للمعلم الفلسطيني، وأشاد بإصراره وثباته وتضحياته المستمرة، وثمن عاليا دور كافة الداعمين لإنجاح هذا الحفل.