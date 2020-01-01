تطويرات جديدة على طائرة "أوربيت 4" غير المأهولة

القدس المحتلة / سما /

كشفت شركة "أورناتيكس" للصناعات الأمنية الإسرائيلية عن تطوير جديد أدخلته على طائرة "أوربيت 4" غير المأهولة، حيث أصبحت بمقدورها المكوث مدة 25 ساعة متواصلة في الجو.



ووفقا لموقع "إسرائيل ديفنس" العبري، فإن الحديث يدور عن طائرة تكتيكية متطورة من عائلات طائرات الأوربيت غير المأهولة من تصنيع شركة "أورناتيكس" الإسرائيلية.



وأوضحت الشركة، أن الطائرة بمقدورها حمل كاميرا الكترونية بصرية ورادار من نوع SAR، بالإضافة إلى قدرات عملياتية أخرى.



يشار إلى أن طائرة الأوربيت كانت قد دخلت حيز الخدمة العملياتية بالجيش الإسرائيلي مطلع عام 2019 الجاري، حيث يستخدمها الجيش لأغراض مختلفة، كجمع المعلومات الاستخبارية لحماية الحدود ومهام استطلاع بحرية، إذ تستطيع الإقلاع والهبوط من السفن البحرية.