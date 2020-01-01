  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا: بوتين يزور إسرائيل في يناير المقبل لإحياء ذكرى الهولوكوست

الإثنين 16 ديسمبر 2019 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: بوتين يزور إسرائيل في يناير المقبل لإحياء ذكرى الهولوكوست


موسكو /سما/

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأضاف بيسكوف بأن "الاستعدادات تجري حاليا للزيارة"، إلا أنه لفت إلى أن بلاده ليس لديها علم عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين.

وكان بوتين أعلن في ديسمبر/ أيلول المنصرم، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم زيارة إسرائيل مطلع العام للمشاركة في فعاليات تتعلق بإحياء ذكرى الهولوكوست.

وفي سياق متصل قال بيسكوف، إن بوتين لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر الشهر المقبل في مدينة دافوس السويسرية. وتابع إن "خططه لا تشمل رحلة إلى منتدى دافوس".

يشار إلى أن المنتدى، الذي يحتفل بالذكرى الـ 50 لإقامته من 21 حتى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل، يجمع قادة العالم لمناقشة وضع السياسات، ومن بين القضايا الرئيسية التي تتصدر أجندة المنتدى التغير المناخي.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020 بكشوفات جديدة

الصحة : تشغيل المستشفى التركي بغزة مطلع العام المقبل والوظائف ستكون من نصيب مواطنين أتراك

غزة : توجه فصائلي لتنظيم مسيرات العودة بالمناسبات الوطنية فقط

السيسي : أنا بقول كلام خطير مفيش مسؤول يقدر يقوله

حصانة مرتقبة لنتنياهو وليفني تدرس العودة للحياة السياسية

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء الرئيس عباس بنظيره السيسي

سنقبل بنتائجها مهما كانت.. الزهار: الانتخابات ليست غاية وإنما وسيلة لتقوية برنامج المقاومة

الأخبار الرئيسية

12

شاهد.. رئيس "الشاباك" الأسبق: دفعنا بـ "حماس" كبديل لمنظمة التحرير.. وعرفات رفض اعتقال يحيى عياش

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة تقرر إغلاق 120 برنامجاً تعليمياً في الجامعات واستحداث 60

غاز

"ثورة الغاز الطبيعي".. تل ابيب تكشف عن موعد شروعها بتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

حسين الشيخ يهاجم ابو مرزوق : مناوراتك حول الانتخابات التشريعية مفضوحة ومكشوفة

هنية يلتقي أمير قطر في الدوحة