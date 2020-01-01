روسيا: بوتين يزور إسرائيل في يناير المقبل لإحياء ذكرى الهولوكوست

موسكو /سما/

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأضاف بيسكوف بأن "الاستعدادات تجري حاليا للزيارة"، إلا أنه لفت إلى أن بلاده ليس لديها علم عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين.

وكان بوتين أعلن في ديسمبر/ أيلول المنصرم، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم زيارة إسرائيل مطلع العام للمشاركة في فعاليات تتعلق بإحياء ذكرى الهولوكوست.

وفي سياق متصل قال بيسكوف، إن بوتين لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر الشهر المقبل في مدينة دافوس السويسرية. وتابع إن "خططه لا تشمل رحلة إلى منتدى دافوس".

يشار إلى أن المنتدى، الذي يحتفل بالذكرى الـ 50 لإقامته من 21 حتى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل، يجمع قادة العالم لمناقشة وضع السياسات، ومن بين القضايا الرئيسية التي تتصدر أجندة المنتدى التغير المناخي.