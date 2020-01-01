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فتح تستهجن موقف حماس من الانتخابات دون القدس وتطالبها بتوضيح..

الإثنين 16 ديسمبر 2019 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تستهجن موقف حماس من الانتخابات دون القدس وتطالبها بتوضيح..


رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي أن الحركة تستغرب وتستهجن موقف حماس من الانتخابات العامه دون القدس، وطالب القواسمي حماس بتوضيح موقفها حول ذلك

وأوضح القواسمي إن موقف حركة فتح منذ البداية أن الانتخابات يجب أن تكون في الوطن كله وعلى رأسه القدس، ونحن نعمل ليلا نهارا مع كافة الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لانتزاع موافقة لاجراء الانتخابات في القدس، مشددا على أن الضغط لاصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامه دون القدس أمر مريب

وأكد القواسمي أننا في فتح مصرون على إجراء الإنتخابات العامه، وأن الديمقراطية جزء من عقيدتنا التي لم نتوقف عن تنفيذها يوما واحدا، بعكس ما تقوم به حماس من منع للانتخابات في كافة المؤسسات

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