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الرئاسة تؤكد: لا انتخابات دون القدس وغير قابلة للمساومة أو التفاوض لإجراءها

الإثنين 16 ديسمبر 2019 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تؤكد: لا انتخابات دون القدس وغير قابلة للمساومة أو التفاوض لإجراءها


رام الله / سما /

 أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن قضية إجراء الانتخابات تصويتاً وترشحاً داخل القدس الشرقية غير قابلة للمساومة أو التفاوض، ولا انتخابات دون ذلك.

وقال أبو ردينة، أن موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من قضية القدس ومقدساتها هو الذي أفشل صفقة القرن، وهو أيضا الذي أفشل الدولة ذات الحدود المؤقتة، وأنه بدون القدس لا دولة ولا سلام ولا استقرار لأحد.

وأشار إلى أن القدس كانت وستبقى الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني، ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه، أو أن يتساوق مع المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية.

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