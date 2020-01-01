الاحتلال يمنع أسرى سجن "إيشيل" من أخذ مقتنياتهم الخاصة.. وحماس تعقب

غزة / سما/

قال مكتب إعلام الأسرى إن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت جميع الأسرى في قسم (10) بسجن "ايشيل" إلى القسم (1و4) في سجن "نفحة".

وأكد المكتب في بيان له مساء اليوم الإثنين، أن قرار النقل جاء بشكلٍ مفاجئ ومنعت مصلحة سجون الاحتلال الأسرى في ذلك القسم من أخذ مقتنياتهم الخاصة، منوهاً إلى أنه تم إلغاء زيارات أهالي أسرى سجن "ايشيل" بعد النقل التعسفي الجماعي لهم.

وأشارت إلى أنه تم نقل 128 أسيراً من سجن "ايشيل" إلى سجن "نفحة" يأتي في إطار السياسة التعسفية والقمعية التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش وقمع الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه الذي تجاوز الحدود وخرق كل القوانين.

بدوره، أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن اقدام مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بالنقل التعسفي للأسرى من سجن "ايشيل" إلى سجن "نفحة" ومنعهم من أخذ مقتنياتهم هو استمرار للقمع الممنهج للأسرى وخرق لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأضاف قاسم، في منشور له على "فيسبوك" مساء اليوم الإثنين، سيظل أسرانا الأبطال، عنواناً للصمود والتحدي، وستهزم إرادتهم المتعاظمة، سياسة السجان الصهيوني، وسيُبدد نور أملهم بالحرية ظلمة السجن وعتمته.

وشدد على أن قضية الأسرى ودعم صمودهم ومساندة ذويهم ستظل على رأس سلم أولويات الحركة، وصولاً لتحريرهم من قيد الاحتلال الإسرائيلي.