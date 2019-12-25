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أكدت جاهزيتها للانتخابات..

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة تقرر إغلاق 120 برنامجاً تعليمياً في الجامعات واستحداث 60

الإثنين 16 ديسمبر 2019 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة تقرر إغلاق 120 برنامجاً تعليمياً في الجامعات واستحداث 60


رام الله / سما /

وجه رئيس الوزراء محمد اشتية التحية إلى الدول الـ 170 في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لصالح إعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، معتبرا ذلك بمثابة انتصار جديد للقضية الفلسطينية، وضربة للمحاولات الأميركية والاسرائيلية الرامية للانتقاص من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وتقويض حل الدولتين.

كما اعتبر رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، التصويت الذي جاء بالأغلبية الساحقة انتصارا لقيم الحق والعدل والحرية، ولجميع قرارات الشرعية الدولية التي تحاول إدارة ترمب الالتفاف عليها.

وأدان رئيس الوزراء اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات الإرهابية اليومية التي يرتكبونها ضد المواطنين في المدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي الفلسطينية، من عمليات حرق للأشجار، ومصادرة للأراضي بالقوة، وإلحاق الأضرار بالمنازل والسيارات، وتخريب البنية التحتية لمشاريع الري والطرق في الأغوار، ورشق سيارات المواطنين بالحجارة على الطرق الرئيسية بين المدن، وعمليات إطلاق الرصاص لترهيب المواطنين على الحواجز العسكرية المنصوبة على مداخل المدن، وعمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين، ولا سيما في مدينة الخليل التي تتعرض لهجمة استيطانية واسعة تجري بمشاركة وحماية من قبل قوات الاحتلال.

وأكد رئيس الوزراء جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات بعد أن أعلنت جميع الفصائل موافقتها عليها، داعيا المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل للسماح بتمكين أهلنا في مدينة القدس المحتلة من المشاركة فيها.

وخلال الجلسة، استمع المجلس إلى تقرير مفصل قدمه وزير التعليم العالي حول واقع وظروف التعليم العالي في فلسطين، والذي تضمن إغلاق هيئة الاعتماد والجودة 120 برنامجاً تعليمياً لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل، واعتماد 60 برنامجاً تكاملياً وتقنياً ودراسات عليا جديدة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتعزيز البحث العلمي.

واستمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الاقتصاد الوطني حول ظروف صناعة الأعلاف في فلسطين. ودعا المستثمرين إلى ضرورة الاستثمار في هذا القطاع المهم، لسد النقص الكبير الذي تعانيه السوق المحلية من هذه المادة الحيوية.

وفيما يلي القرارات التي اتخذها المجلس:

1-اعتماد موازنة لرفع قدرات جهاز الدفاع المدني ضمن موازنة 2020.
2-المصادقة على رفع المخصص المالي لمشروع تأهيل طريق قلنديا في محافظة القدس.
3-اعتماد قطعة الأرض المخصصة لإنشاء المستشفى الحكومي الممول من الحكومة الهندية في محافظة بيت لحم.
4-المصادقة على تشكيل مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة.
5-إحالة عدد من الأنظمة للدراسة في عدة مجالات لخدمة المواطنين، ومنها النظام المالي للهيئات المحلية.
6-الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلباتهم.
7-اعتماد عطل عيد الميلاد المجيد للوزارات والدوائر الحكومية وفق التقويم الغربي يوم الأربعاء الموافق 25/12/2019، ورأس السنة الميلادية يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2020

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