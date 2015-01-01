صلح يطا: الحبس لسنتين لمدان بتكرار تعاطي المخدرات

رام الله / سما /

أدانت محكمة صلح يطا بمحافظة الخليل، برئاسة القاضي محمود غياضة، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة يطا بحق المتهم (ر.س) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خلافاً لأحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة محمد عوض.