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بذريعة تراكم الديون.. إسرائيل تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء بالضفة

الإثنين 16 ديسمبر 2019 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بذريعة تراكم الديون.. إسرائيل تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء بالضفة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن زيادة ساعات قطع الكهرباء عن مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى 3 ساعات، وستضيف خطوطا جديدة للقطع بسبب تراكم الديون على السلطة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وقررت الشركة الإسرائيلية تطبيق جدول قطع الكهرباء عن الكثير من مناطق الضفة ابتداءً من اليوم الإثنين، وذلك في ظل تراكم الديون لأكثر من مليار شيكل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القرار جاء في أعقاب فشل الاجتماع الذي عقد، مساء الأحد، بين مسؤولي الشركة الإسرائيلية ونظرائهم من شركة كهرباء القدس صاحبة الامتياز في تزويد مناطق وسط وجنوب الضفة بالكهرباء.

وعليه، سيتم ابتداء من منتصف هذه الليلة قطع الكهرباء يوميا ولمدة 3 ساعات عن مناطق بالضفة الغربية بدلاً من ساعتين، في حين تم إضافة المزيد من خطوط الضغط العالي كخطوط معدة للتقنين بمناطق السلطة يوميا.

وبلغ الدين النهائي لشركة الكهرباء الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية ما قيمته 1.5 مليار شيكل، وفق المزاعم الإسرائيلية.

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