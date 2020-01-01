الاولى من نوعها.. صفقة أسلحة بنصف ميزانية دفاع "الجبل الأسود" مع اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

وقعت وزارتا الأمن في إسرائيل والجبل الأسود (مونتينيغرو) أول اتفاق أمني لبيع أسلحة يتم التحكم فيها عن بُعد، الى الجيش في الجبل الأسود، مساء الأحد، بأكثر من 100 مليون شيكل (حوالي 30 مليون دولار)، من انتاج شركة "إلبيط" الأمنية الإسرائيلية.

ووقع وزير أمن جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، والمدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلي، أودي آدم على الاتفاق خلال احتفال أقيم في وزارة الأمن الاسرائيلية في مدينة تل أبيب.

وبدوره، قال الجنرال في وزارة الأمن الإسرائيلية، يائير كولز إن "هذا الاتفاق يعتبر الأول بين وزارة الامن الإسرائيلية وجمهورية الجبل الأسود، وهي دولة شريكة وحليفة لإسرائيل. يواجه الجبل الأسود، مثله مثل باقي الدول الأوروبية الأخرى، تحديات أمنية معقدة، تستطيع الصناعات الأمنية الإسرائيلية تقديم حلول تكنولوجية بأعلى المستويات، ونتطلع إلى توسيع تعاوننا وتبادل المعرفة مع شركائنا من الجبل الأسود، ومن دول الناتو أيضًا".

وعلق وزير أمن جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، قائلًا: "لقد اخترنا العرض الإسرائيلي لوزارة الأمن وأنظمة شركة ’إلبيط’ بعد إجراء أبحاث مفصلة عن السوق، وفقًا للخصائص التقنية والمتطلبات التشغيلية لجيش الجبل الأسود. تجربة إسرائيل والحلول التكنولوجية في هذا المجال تجعلها شريكًا مخلصًا".

وأكد المدير العام لشركة "إلبيط"، يهودا فيريد: "نحن فخورون للغاية لدمج مواقع الأسلحة لدينا في القوات البرية في الجبل الأسود، هذا الاتفاق سيوسع قاعدة شركائنا بين دول الناتو ويعزز تعاوننا المتزايد مع شركة ’أوشكوش’ (متخصصة بتصميم وصناعة الشاحنات المتخصصة والمركبات العسكرية وهياكل الشاحنات والرافعات)".

وأضاف "نحن نشهد زيادة في الطلب العالمي على مواقع الأسلحة لدينا، يعمل الكثير منها بالفعل على مجموعة متنوعة من المنصات البرية والبحرية، ونعتقد أن المزيد من الشركاء سيتم تزويدهم أيضًا بالأنظمة المتقدمة لمنتجاتنا".