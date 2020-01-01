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مكرمة رئاسية بقيمة 250 الف دولار لمستشفى يافا بدمشق

الإثنين 16 ديسمبر 2019 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكرمة رئاسية بقيمة 250 الف دولار لمستشفى يافا بدمشق


دمشق /سما/

سلّم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، اليوم الاثنين، قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لمدير الهلال الأحمر الفلسطيني في سوريا، د. عاطف إبراهيم، الذي ينص على شراء أجهزة هامة لمستشفى يافا في العاصمة السورية دمشق، والتي تقدر قيمتها بمئتين وخمسين ألف دولار أمريكي.

وتتمثل الأجهزة بـ: (جهاز تخدير، وجهازأوكسجين، وجهاز تصوير أشعة سينية)، وتأتي المكرمة حرصاً من الرئيس لتقديم أفضل سبل العلاج لأبناء شعبنا الفلسطيني والسوري في سوريا في ظل الأزمة التي يعاني منها .

وكان السفير عبد الهادي، قد تفقد اليوم الاثنين، مستشفى يافا بدمشق، وأكد على اهتمام الرئيس محمود عباس، بقضايا الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يعد جزءا هاما لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال تقديم الطبابة والعلاج برسوم بسيطة، وأشار إلى أن مستشفى يافا يعتبر واحدا من انجازات الثورة الفلسطينية.

كما استمع السفير عبد الهادي إلى شرح مفصل من د. عاطف إبراهيم، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بدمشق، عن أنشطة الجمعية وخدماتها وعن أهميّة وجود المستشفى لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا وتخفيف معاناتهم الصحيّة. وأيضاً تفقد عبد الهادي خلال الزيارة كافة أقسام المستشفى واطلع على الأقسام المخبرية وغرف العناية بالمرضى والأقسام الأخرى داخله، وبحث مع المعنيين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين من ناحية الطبابة والاستشفاء، مؤكداً على حرص سيادة الرئيس لدعم استمرار المستشفى في عملها الإنساني والوطني لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في سوريا.

وبدوره وجه عاطف إبراهيم، شكره للرئيس محمود عباس على هذه المكرمة واهتمامه بأمور اللاجئين الفلسطينيين في كافة قضاياهم الحياتية، مؤكداً أن للرئيس عباس الفضل الأول في رعاية جمعية الهلال ومستشفى يافا بشكل خاص.

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