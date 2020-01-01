فلسطين تشارك في الدورة العادية الـ41 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

عمان /سما/

شاركت دولة فلسطين في اجتماعات الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي يقيمه الاتحاد بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في المملكة الأردنية الهاشمية، بالعاصمة عمّان، اليوم الاثنين.

ومثل دولة فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التربية والتعليم علي زيدان أبو زهري، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دواس دواس.

وتحدث أبو زهري عن واقع البحث العلمي في فلسطين، في ضوء التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي والمؤسسات العلمية والبحثية الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعيق التقدم الفلسطيني في كل المجالات بما في ذلك البحث العلمي، حيث يمنع وصول العديد من المعدات والأجهزة المتقدمة التي تحتاجها المؤسسات العلمية، والباحثون، بذرائع أمنية واهية، كما يمنع إصدار التصاريح اللازمة لاستقطاب واستضافة الكفاءات العلمية الفلسطينية والعربية في مؤتمرات أو نشاطات تنظم في فلسطين.

ودعا أبو زهري إلى تعميم وتفعيل التواصل بين الدول الأعضاء مع الروابط والمنصات العلمية التي يطلقها ويدعمها اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

من جانبه، طالب دواس بضرورة مواكبة التوجهات العلمية والبحثية العربية للموضوعات المعاصرة والقضايا الراهنة التي تشغل العالم، إضافة للموضوعات التقليدية.

ودعا إلى إيلاء العلوم الاجتماعية والإنسانية أهمية إضافية في ظل تعدد وتفرع وأهمية الموضوعات التي باتت محور اهتمام المنظمات الدولية المتخصصة.

ووزع المنتدى جوائز اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي للعام 2019 في قطاع الذكاء الاصطناعي للبحوث في المجالات الطبية للتشخيص والتنبؤ بأمراض الكلى، ومجالات الأمان في الشبكة الإذاعية الإدراكية، وقطاع التأليف والعلوم الاجتماعية في مجالات تأصيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ومجال الابتكار كتصنيع ركام خفيف الوزن من النفايات الصلبة والسائلة.

وقرر المجتمعون تخصيص 5 جوائز للباحثين الشباب في مجالات الطاقة والمياه، منها جائزتان للابتكار.