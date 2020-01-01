انطلاق أعمال "المنتدى الفلسطيني الثاني لأبحاث المياه" في النجاح

نابلس / سما /

انطلقت اليوم الاثنين، أعمال "المنتدى الفلسطيني الثاني لخريجي أبحاث المياه" الذي تنظمه كلية العلوم في جامعة النجاح الوطنية، بدعم من مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه (MEDRC)، تحت رعاية وزير سلطة المياه مازن غنيم، وبمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين.

وقال رئيس جامعة النجاح الوطنية ماهر النتشة، إن التعاون ما بين جامعة النجاح وسلطة المياه بدأ قبل نحو 10 سنوات، وأن هذا البرنامج دعم الطلبة المتميزين، ووفر العديد من الفرص لتعزيز مهارات الدراسات العليا، بما في ذلك تدريب الخبراء في سلطنة عمان، وساعد في زيادة الأبحاث العلمية المنشورة على المستوى العالمي، ما أثر في حصول جامعاتنا على مواقع متقدمة في التصنيف الدولي للجامعات.

من جهته قال رئيس قسم الكيمياء في النجاح نضال زعتر، إن من أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها هي المحافظة على الموارد المائية. وأشار الى أن الدراسات العالمية أثبتت أن أكثر من مليار شخص في العالم لا يحصلون على احتياجاتهم من الماء العذب النقي، ويتوقع أن يرتفع العدد نتيجة لتلوث المياه، واستنزاف الاحتياطي منه، وتغير المناخ والنمو السكاني، ومن هنا جاء اهتمامنا بالأبحاث المتعلقة بمعالجة المياه وتنقيتها والمحافظة عليها.

وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من منح مركز الشرق الأوسط لأبحاث المياه خلال العشر سنوات السابقة 270 طالب ماجستير، وثمانية من طلبة الدكتوراه، بمبلغ اجمالي تجاوز 900 ألف دولار، بمعدل 10 منح سنويا، بالاضافة الى دعمهم لتطوير القدرات، وما أنتجته من أبحاث وتطوير للكادر البشري.

من جهته قال مدير البحث والتطوير في سلطة المياه حازم كتانة، أن سلطة المياه تنظر بعين الاهتمام الى مثل هذه المبادرات، وأن الاحتلال الاسرائيلي ما زال يشكل أكبر أزماتنا، ويحرمنا من كافة حقوقنا المائية، ويعرقل تمكيننا من تأمين متطلبات الحياة الأساسية، لشعبنا من خلال إحكام سيطرته على أكثر من 85% من الموارد المائية.

وأوصى كتانة بمواصلة التعاون المثمر لرفع التقنيات الحديثة التي ترفع النجاح وبناء الوطن.

من جانبه تحدث كيرانا كوين، من مركز الشرق الأوسط، عن المركز، مشيراً إلى أنه يركز عمله في الشرق الأوسط، وخصوصاً في مشاريع المياه، وأن المركز توسع في مجالاته منذ تأسيسه ليشمل العديد من المجالات كالطاقة البديلة وغيرها.

وأوضح أن عمل المركز في فلسطين يركز في مشاريع تنقية المياه والصرف الصحي، وذلك بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم التعليم والبحث العلمي للجيل الشاب من المختصين والباحثين في مجال المياه والمجالات القريبة، مثنياً على الدور الكبير الذي قام به الطلبة في التنظيم للمنتدى، متمنياً استمرار علاقة التعاون مع جامعة النجاح، خصوصاً ان طلبتها يشكلون الجزء الأكبر من المستفيدين من المنح والبرامج التي يقدّمها المشروع.

ويقدم "المنتدى الفلسطيني لخريجي أبحاث المياه" فرصاً لطلبة ‏الدراسات العليا، والباحثين، ‏والمحاضرين، والمتخصصين لكي يعرضوا إنتاجهم البحثي في أبحاث المياه، وآخر ما توصلوا إليه ‏من نتائج في ‏دراساتهم، كما يعتبر فرصة للمناقشة والحوار الأكاديمي.‏

ومن أهدافه الإطلاع على الإنتاج العلمي الخاص بطلبة الدراسات العليا، ومساعدة الطلبة على إيجاد ‏سبل لتطوير أبحاثهم العلمية، ‏‏وإمكانية نشرها في مجلات عالمية محكمة.‏ و‏تعزيز التواصل البحثي بين الباحثين والطلبة في تخصصات مختلفة، وإمكانية إجراء أبحاث ‏علمية ذات ‏‏صبغة مشتركة، والذي يعد أحد الإستراتيجيات العالمية في مجال تعزيز البحث ‏العلمي.‏

وكان افتتاح المنتدى قد تضمن عرض فيلم قصير يتحدث عن الشراكة بين جامعة النجاح الوطنية وسلطة المياه الفلسطينية و(MEDRC)، كما استعرض تجارب بعض طلبة برنامجي الماجستير والدكتوراة من الحاصلين على منح البرنامج.