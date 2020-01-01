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الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه لليوم الـ85 على التوالي

الإثنين 16 ديسمبر 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه لليوم الـ85 على التوالي


رام الله / سما /

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم (85) على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأوضحت هيئة الأسرى، في بيان صحفي، أن محاميها تمكّن من زيارة الأسير زهران في "عيادة سجن الرملة"، بعد نشر إدارة سجون الاحتلال إشاعات كاذبة حول تعليقه للإضراب، للضّغط عليه لإنهاء إضرابه دون تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.

ولفتت إلى أن الأسير زهران كان قد شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام بعدما نكث الاحتلال وعده بإنهاء اعتقاله الإداري في إضرابه السابق، الذي استمر لمدة (39) يوماً، وانتهى في شهر تموز/ يوليو الماضي.

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال.

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