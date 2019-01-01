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جنين: القبض على شخص بتهمة الإبتزاز الإلكتروني

الإثنين 16 ديسمبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: القبض على شخص بتهمة الإبتزاز الإلكتروني


جنين / سما /

 ألقت الشرطة، اليوم الإثنين، القبض على شخص بتهمة الإبتزاز الإلكتروني في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لفرع حماية الأسرة والأحداث في شرطة المحافظة مفادها قيام شخص معلوم لديها بابتزازها اخلاقيا بنشر صور شخصية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

على الفور باشرت وحدة حماية الاسرة الاحداث بمتابعة القضية ورصد لحركة الشخص المشتكى عليه.

وأضافت انه تم القاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة والذي يحوي صور للمشتكية.

واكدت توقبف المشتبه به، واحالته والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الاصول.

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