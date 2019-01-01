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قرقاش: سياسة المحاور تجاه منظمة العالم الإسلامي قصيرة المدى

الإثنين 16 ديسمبر 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش: سياسة المحاور تجاه منظمة العالم الإسلامي قصيرة المدى


ابو ظبي / وكالات/

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم (الاثنين)، إن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله.

وقال على حسابة في "تويتر" إن "سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة".

إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله، وسياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة، الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحيانا، تبقى أكثر تأثيرا من المحاور الانتقائية والتفتيت وستثبت الأيام صحة ذلك.

٧٤٥ من الأشخاص يتحدثون عن ذلكوأضاف أن "الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحياناً، تبقى أكثر تأثيراً من المحاور الانتقائية والتفتيت وستثبت الأيام صحة ذلك".

يُذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت تعرف في السابق باسم "منظمة المؤتمر الإسلامي"، هي منظمة إسلامية دولية تجمع 57 دولة إسلامية.

وتأسست المنظمة في الرباط في 25 سبتمبر 1969، وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

الدول السبع والخمسون هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العربي وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا).

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