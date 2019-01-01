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هنية يلتقي أمير قطر في الدوحة

الإثنين 16 ديسمبر 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي أمير قطر في الدوحة


الدوحة/وكالات/

التقى وفد من قيادة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ظهر اليوم الإثنين، في الدوحة أمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وقدمت قيادة الحركة حسب بيان حماس شرحًا وافيًا حول آخر التطورات السياسية، وخاصة المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها قضية القدس، والاستيطان، واللاجئين، والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها سياسيًا.

وأشاد وفد الحركة "بمدى العلاقة مع دولة قطر الشقيقة، والدور الذي تقوم به القيادة القطرية في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية دعمًا لفلسطين، إلى جانب ما تقدمه القيادة القطرية لصالح شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة وغزة من مشاريع إغاثية وإنسانية تساهم في تخفيف معاناته".

واضاف البيان " ان نقاشا دار دار حول تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية، وما قدمته الحركة لتذليل العقبات أمام عقدها، ومتطلبات نجاحها، وخاصة توفير البيئة المطلوبة والحريات العامة في الضفة والقطاع، وصولًا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية على قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية.

وقد ضم وفد حماس كلًا من الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، و د. ماهر صلاح رئيس الحركة في إقليم الخارج، وأعضاء المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق، والمهندس نزار عوض الله، والأخ عزت الرشق.

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