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الاحتلال يهدم منزلا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الإثنين 16 ديسمبر 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة "خربة عليا" جنوب البلدة، وشرعت بهدم منزل المواطن سميح أحمد صلاح، البالغة مساحته نحو 120 مترا مربعا، وتقيم فيه عائلته.

وأشار الى أن الأرض المقام عليها المنزل فيها أوراق "طابو" كوشان تركي، وان ملفا تم فتحه لإجراءات الترخيص، غير أن سلطات الاحتلال تعمّدت هدم المنزل بصورة انتقامية.

#الاحتلال #بلدة الخضر

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