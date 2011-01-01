الاحتلال يُصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسيرة بشرى الطويل

رام الله / سما /

أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين، أن الاحتلال أصدر أمر اعتقال إداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (26 عامًا)، وذلك لمدة أربعة شهور، وبذلك يرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى ثلاث، من بينهن الأسيرة الطويل، والأسيرتان شروق البدن من بيت لحم، وآلاء البشر من قلقيلية.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرة الطويل وهي من محافظة رام الله والبيرة، أسيرة سابقة اعتقلها الاحتلال ثلاث مرات قبل اعتقالها الحالي، وذلك منذ عام 2011، حيث صدر بحقها في حينه حُكمًا بالسّجن لمدة (16) شهراً ونصف، وأُفرج عنها ضمن صفقة "وفاء الأحرار".

وفي عام 2014 أعاد الاحتلال اعتقالها مجدداً مع العشرات من محرري الصفقة، وقضت مدة حُكمها السابق. وفي عام 2017 اعتقلها الاحتلال إداريًا بذريعة وجود "ملف سّري"، واستمر اعتقالها لمدة ثمانية شهور، إلى أن اعتقلها مجدداً بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك بعد أيام من الإفراج عن والدها جمال الطويل الذي استمر اعتقاله إداريًا لمدة (20) شهراً، علمًا أن والدتها أيضًا أسيرة سابقة.

ومن الجدير ذكره أن عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال وصل إلى (42)، تقبع (38) أسيرة منهن في سجن "الدامون"، وأربع أخريات في معتقل "هشارون"، وهن: بشرى الطويل، وشذى حسن، وأفنان أبو سنينه، ولينا بزور.