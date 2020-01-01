هنية: دعم سعودي جديد في الطريق إلى ملاعب غزة

غزة / سما /

وعد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمتابعة استكمال تطوير البنية التحتية في غزة مع الجهات المختصة، مؤكداً أن ما تقوم به المملكة السعودية هو واجب تجاه الشعب الفلسطيني في الظروف الصعبة التي يمر بها.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمعه مع عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية في العاصمة القطرية الدوحة حيث يُتابعان كأس العالم للأندية ومن قبلها بطولة خليجي 24.

وبحث هنية، مع المسحل العمل على توفير منحة سعودية جديدة لتطوير ملاعب المدينة الرياضية بخانيونس وملعب النصيرات البلدي، وزيادة المدرجات في بعض الملاعب الأخرى، شاكراً رئيس مجلس ادارة صندوق الانماء السعودي والمهندس محمد النملة.

ووجه هنية شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها لمشاريع البنية التحتية الرياضية والملاعب المختلفة في غزة من خلال صندوق التنمية السعودي وبتنفيذ وكالة الغوث وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP".

ونوه هنية، على مستوى العمل والجهد المبذول في تطوير البنية التحتية والنقلة النوعية التي حدثت على مستوى الملاعب في قطاع غزة وذلك بتوجيهات المملكة السعودية من خلال مشروع الدعم لقطاع غزة.

وبدوره عبر المسحل، عن سعادته بما شاهده من خلال الفيديوهات لمراحل تطوير الرياضة الفلسطينية، وتواصل هنية الدائم معه في كافة المناسبات الرياضية، بالإضافة للاستقبال الحافل لوفد المنتخب السعودي.

وكانت السعودية قدمت 8 ملايين دولار لتطوير 5 ملاعب في غزة من خلال فرشها بالعشب الصناعي وإنارتها وبناء مدرجات جديدة لها.