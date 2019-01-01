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بوتين يزور إسرائيل في يناير المقبل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يزور إسرائيل في يناير المقبل


القدس المحتلة / سما /

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة إسرائيل في شهر يناير المقبل.

وأوضح بسكوف في تصريح صحفي اليوم، أن الاستعداد جار لهذه الزيارة، مشيرا إلى أنه "من غير المعلوم ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين".

وأعلن الرئيس بوتين في سبتمبر الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم زيارة إسرائيل في بداية العام المقبل، حيث ستقام هناك مراسم إحياء ذكرى تحرير الآلاف من "معسكر الموت" النازي "أوسفينتسيم"، وكذلك اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست.

ومن المقرر أيضا أن يتم افتتاح نصب تذكاري هناك لأبطال فك حصار لينينغراد.

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