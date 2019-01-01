  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي : أنا بقول كلام خطير مفيش مسؤول يقدر يقوله

الإثنين 16 ديسمبر 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي : أنا بقول كلام خطير مفيش مسؤول يقدر يقوله


القاهرة / وكالات /

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الحديثة، وتأثير ذلك على بعض الدول، مشيرا إلى أنه يقول كلاما خطيرا.

وقال السيسي، خلال مشاركته في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟"، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، صباح اليوم الاثنين: "هذا الاستخدام السلبي لصالح أجهزة مخابرات لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف"، على حد تعبيره.

وأضاف: "أنا بقول كلام مهم جدا وخطير ومفيش مسؤول يقدر يقوله، لكن أنا اعتبر إن إنسانيتي أكبر من وظيفتي، فبقول لكم الكلام ده".

وانطلقت مساء السبت الماضي، الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الشروق

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020 بكشوفات جديدة

تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد الزواري بتونس.. واتهام السفير الفرنسي بالضلوع في العملية

هنية يصل الدوحة ويلتقي برئيس المكتب السياسي السابق لحماس

صور... جيش الاحتلال يتخذ اجراءً أمنياً جديداً على حدود قطاع غزة

كهرباء غزة توضح طبيعة جدول التوزيع المعمول به حاليا

حصانة مرتقبة لنتنياهو وليفني تدرس العودة للحياة السياسية

سنقبل بنتائجها مهما كانت.. الزهار: الانتخابات ليست غاية وإنما وسيلة لتقوية برنامج المقاومة

الأخبار الرئيسية

غزة: دعوة للمشاركة بمسيرة "الخليل عصية على التهويد" يوم الجمعة القادم

BpKib

الصحة : تشغيل المستشفى التركي بغزة مطلع العام المقبل والوظائف ستكون من نصيب مواطنين أتراك

أبو مرزوق :ربط المرسوم الرئاسي بموافقة اسرائيل على اجرائها بالقدس يعني انه قد لا يأتي ابدا

47983

إسرائيل تتفاوض مع بعض الدول العربية لدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا منها

غزة : توجه فصائلي لتنظيم مسيرات العودة بالمناسبات الوطنية فقط