6 معلومات عن مسلسل "ممالك النار" الذي أغضب مستشار أردوغان

وكالات / سما /

حقق مسلسل "ممالك النار"، نجاحا كبيرا، وكشفت أحداثه عن الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، ويسلط العمل الضوء على الاحتلال العثماني لمصر، والدور الذي قام الشعب المصري في حماية بلاده من هذا الاحتلال بقيادة طومان باي.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل:

1- عرض العمل على مدار 14 حلقة فقط، وتميزت كل عناصره من تصوير وتمثيل وإخراج وديكور وملابس، ليضاهي مستواه الفني الأعمال العالمية.

2- بلغت تكلفة المسلسل 40 مليون دولار، وتولى إنتاجه منتج إماراتي.

3-تم تصوير المسلسل بشكل كامل في دولة تونس.

4-شارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين العرب من مختلف الجنسيات، على راسهم الفنان المصري خالد النبوي الذى جسد دور طومان باى.

5-العمل من إخراج الأمريكي بيتر ويبر، وقصة المؤلف المصري محمد سليمان عبد المالك.

6-أثار العمل غضب الدولة التركية، بعدما كشف عما فعلوه من خراب في الدولة المصرية، وفضح أكاذيبهم التاريخية، وهو ما جعل ياسين أقطاي، مستشار رجب طيب أردوغان يهاجم العمل الذى تمكن من تحقيق نجاح كبير.