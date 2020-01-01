  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إيرلندا تدعو للتصدي لخطط الاحتلال بضم غور الأردن

الإثنين 16 ديسمبر 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيرلندا تدعو للتصدي لخطط الاحتلال بضم غور الأردن


القدس المحتلة / سما /

أعربت حكومة إيرلندا عن نيتها حث دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات بغية التصدي لـ" أي تدخل إسرائيلي غير مسؤول وغير مشروع " في غور الأردن.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أجرى بطلب منه الأسبوع الماضي مشاورات بشأن النهج الواجب على الاتحاد ممارسته تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط بغية "تقديم وحماية القدرة التفاوضية وإيجاد تسوية على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يعد عادلا بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء".
وبحسب ما نقلت روسيا اليوم، عن صحيفة "التايمز"، أشار المسؤول الإيرلندي إلى أنه طلب من مجلس الشؤون الخارجية إجراء دورة جديدة أكثر تفصيلا من المشاورات في 17 يناير القادم، بغية محاولة حماية حل الدولتين كـ "خيار صالح في وجه ما يعتبره كثيرون الضم الزاحف للضفة الغربية، إثر توسع رقعة الاستيطان، وبطبيعة الحال خطر الضم المباشر لأجزاء من الضفة الغربية، وخاصة غور الأردن والذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وحذر كوفيني من أن ذلك سيكون "خطوة غير مقبولة" و"تصرفا غير مشروع" بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإيرلندا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه التقى، أثناء جولته الأخيرة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية "جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين" في المنطقة، بمن فيهم نتنياهو والرئيس محمود عباس.
من جانبه، أكد مفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن كوفيني في الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الخارجية أعرب عن قلق إيرلندا بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية، نظرا لإقرار الولايات المتحدة مؤخرا بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأبدى مخاوفه من أن تستمر واشنطن في اتخاذ خطوات جديدة بهذا الاتجاه.
وأشار إلى أن خلافات لا تزال قائمة بين دول الاتحاد بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين والتسوية الشرق أوسطية، مشددا على أهمية تشجيع كلا طرفي النزاع على إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية بغية تطبيق حل الدولتين.
وكان وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، قد دعا مؤخرا دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ردا على قرار الإدارة الأميركية الأخيرة الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية شرعية.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020 بكشوفات جديدة

تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد الزواري بتونس.. واتهام السفير الفرنسي بالضلوع في العملية

هنية يصل الدوحة ويلتقي برئيس المكتب السياسي السابق لحماس

صور... جيش الاحتلال يتخذ اجراءً أمنياً جديداً على حدود قطاع غزة

كهرباء غزة توضح طبيعة جدول التوزيع المعمول به حاليا

حصانة مرتقبة لنتنياهو وليفني تدرس العودة للحياة السياسية

سنقبل بنتائجها مهما كانت.. الزهار: الانتخابات ليست غاية وإنما وسيلة لتقوية برنامج المقاومة

الأخبار الرئيسية

غزة: دعوة للمشاركة بمسيرة "الخليل عصية على التهويد" يوم الجمعة القادم

BpKib

الصحة : تشغيل المستشفى التركي بغزة مطلع العام المقبل والوظائف ستكون من نصيب مواطنين أتراك

أبو مرزوق :ربط المرسوم الرئاسي بموافقة اسرائيل على اجرائها بالقدس يعني انه قد لا يأتي ابدا

47983

إسرائيل تتفاوض مع بعض الدول العربية لدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا منها

غزة : توجه فصائلي لتنظيم مسيرات العودة بالمناسبات الوطنية فقط