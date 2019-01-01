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فيديو.. اضحك مع لص "البيبسي" ومحاولاته الفاشلة للهرب

الإثنين 16 ديسمبر 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اضحك مع لص "البيبسي" ومحاولاته الفاشلة للهرب


وكالات / سما /

فشل لص من ولاية فلوريدا بمحاولات هروب متكررة، بعد أن فشل، أيضاً، في إرواء عطشه من علبة مشروب “البيبسي كولا”، التي سرقها من المتجر.

وقام مكتب شريف مقاطعة بولك في فلوريدا بنشر لقطات فيديو من محطة وقود، حيث يظهر غابريل تيلمان (49 عاماً) وهو يمسك بزجاجة من البيبسي قبالة رف بالقرب من الباب.

ويمكن رؤية تيلمان وهو يحاول مغادرة المحل دون دفع مقابل الزجاجة، وقال أمين الصندوق “الكاشير” إنه لاحظ ما يحدث واتصل بالشرطة، وأغلق الباب عن بُعد.

وأظهرت اللقطات المتهم، وهو يحاول الهرب مع الكولا بإلقاء جسده على الباب، وعندما فشلت هذه المحاولات، التقط طفاية الحريق وضربها بالباب، ومع ذلك، لم يتمكن من كسر الباب المغلق من المحاولة الأولى.

#البيبسي #اللص

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