7 مؤشرات على أن طفلك مدلل

وكالات / سما /

يمنح بعض الآباء والأمهات أطفالهم جرعة زائدة من الاهتمام والدلال، غير مدركين أن ذلك يمكن أن يفسد الطفل ويؤثر سلباً على بناء شخصيته.



ويغفل البعض عن حقيقة أن أطفالهم مدللين، ولا يتنبهون إلى ذلك إلى بعد فوات الأوان. لذلك تقدم صحيفة "هافنغتون بوست" الأمريكية، مجموعة من المؤشرات، التي تدل على أن طفلك مدلل بشكر مفرط:



1- لا يتقبل الرفض

قد يعبر الأطفال عن خيبة أملهم عند رفض ذويهم تلبية بعض طلباتهم، لكن الطفل المدلل سرعان ما ينفجر غضباً، ويجد صعوبة بالغة في تقبل ذلك، وفي حال استمر نوبات الغضب هذه لوقت طويل، فهذا دليل أنك بالغت في دلال طفلك.



2- لا يرضى بما لديه

يحصل الطفل المدلل عادة على كل الألعاب والألبسة التي يطلبها، لكنه لا يشعر بالرضى أبداً، ويرغب دائماً بالمزيد، حيث يقول المختصون إن حصول الطفل على كل ما يطلب يجعله غير مقدر لقيمة هذه الأشياء، وينمو لديه الشعور بالجشع مع الوقت.



3- يعتقد أن العالم يدور حوله

يميل الأطفال المدللون إلى التركيز على أنفسهم فقط، ويعتقدون أن كل من حولهم موجودون لتلبية رغباتهم، ولا يهم مدى الإزعاج الذي يسببوه لأي شخص، ما داموا يحصلون على ما يريدون.



4- انعدام الصبر

الطفل المدلل لا يتحلى بالصبر على الإطلاق، فإذا طلب شيئاً يجب أن يحصل عليه الآن، وعادة ما يستسلم الآباء والأمهات تحت إصرار أطفالهم بدلاً من تأجيل طلباتهم.



5- لا يتقبل الخسارة

لا يتحلى الطفل المدلل بروح رياضية، فعند ممارسة لعبة ما ضد خصم آخر، لا يتقبل الهزيمة بأي شكل، بل وربما يلجأ إلى الغش والخداع لتحقيق الربح، ولا يعترف بتفوق أي شخص آخر عليه في أي مجال.



6- لا يستسلم حتى يحصل على ما يريد

يدرك الطفل المدلل أن والديه يميلان دوماً إلى تلبية رغباته، لذلك لا يستسلم أبداً حتى يقدمان له ما يطلبه، بل ويمكن أن يلجأ إلى الحيلة في بعض الأحيان لتحقيق ذلك.



7- يرفض تأدية واجباته دون مكافأة

من الطبيعي أن يحتاج الأطفال إلى محفزات لفعل بعض الأشياء مثل إنجاز واجباتهم المدرسية أو تنظيف أسنانهم أو ترتيب ألعابهم، لكن الطفل المدلل يستغل هذه المهام للحصول على المزيد من المكافآت والمزايا.