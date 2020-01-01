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لعشاق الموسيقى فندق على شكل جيتار في فلوريدا

الإثنين 16 ديسمبر 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لعشاق الموسيقى فندق على شكل جيتار في فلوريدا


وكالات / سما /

قبل سنوات قليلة دُفن جون جراهام الذي كان يعزف في فريق "ذا رامرودز" لموسيقي الروك في ستينيات القرن الماضي، في نعش على شكل جيتار.

فإذا كنت من محبي الموسيقى ولكن لن تتصرف على هذا النحو، يمكنك الآن النوم داخل جيتار -والمغادرة في الصباح- في فندق "سامينل هارد روك هوتيل أند كازينو" في هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية.

يشار إلى أن الفندق المصمم على شكل جيتار ويبلغ ارتفاعه 140 مترا جزء من مجمع فنادق أكبر في الموقع بين فورت لودردال وميامي.

ويقول مجلس السياحة المحلي أن الآلة العملاقة تضاء في المساء لتنير السماء فيما تمثل ستة أشعة ضوئية تمثل اوتار الجيتار.

#الموسيقى #مبنى #فلوريدا #جيتار

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