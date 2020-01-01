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الكيلة تبحث مع نظيرها الإماراتي دعم القطاع الصحي الفلسطيني

الإثنين 16 ديسمبر 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع نظيرها الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس دعم القطاع الصحي الفلسطيني.

جاء ذلك على هامش افتتاح أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي.

وناقشت الوزيرة الكيلة مع نظيرها الإماراتي سبل دعم مستشفيات القدس، خصوصاً بعد قطع المعونات الأمريكية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمعيقات التي تضعها دولة الاحتلال أمام تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لأهلنا في القدس.

وأكدت د. الكيلة أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لما تقدمه من خدمات صحية وإنسانية تدعم صمود أهلنا في المخيمات والشتات، مشيرة إلى أن هذه الوكالة هي الشاهد الأبرز على مأساة شعبنا ونكبته.

#مي الكيلة #القطاع الصحي

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