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المجلس الثوري يبحث ملفات هامة و خطاب مرتقب للرئيس عباس

الإثنين 16 ديسمبر 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الثوري يبحث ملفات هامة و خطاب مرتقب للرئيس عباس


رام الله / سما /

يلقي الرئيس محمود عباس كلمة هامة في افتتاح الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة فتح التي تبدأ اعمالها بعد غد الاربعاء بمقر الرئاسة بمدينة رام الله وتستمر لثلاثة ايام متتالية.

وقال امين سر المجلس الثوري للحركة ماجد الفتياني ان الرئيس عباس سيطلع الحركة على اخر المستجدات والتطورات على القضية خاصة ملف الانتخابات العامة.

وأضاف الفتياني لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الاثنين، المجلس سيناقش تفعيل اليات المقاومة والتصدي لعصابات المستوطنين والسياسات الاميركية والاسرائيلية التي يحاول الاحتلال فرضها كوقائع على الارض بهدف طمس معالم المشروع الفلسطيني.

وأكد الفتياني ان المجلس سيضع الاليات التحضيرية لإجراء الانتخابات والخروج بخطوات عمليه لها علاقة بالمشاركة الشعبية فيها والتصدي لعنجهية الاحتلال في محافظات الوطن خاصة القدس والخليل.

وقال الفتياني ان كوادر حركة فتح في القدس والخليل يعيدون الروح للمقاومة الشعبية والتصدي لعصابات المستوطنين في كل موقع يحاول الاحتلال فرض سيطرته وهيمنته عليه بهدف الروح المعنوية مشيرا الى ان ابناء شعبنا قادرون على عودة الروح للمقاومة لكنس الاحتلال والوقوف سيدا منيعا امام مخططاته.

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