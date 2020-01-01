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انتصاران صاعقان للقادسية والأقصى

الإثنين 16 ديسمبر 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران صاعقان للقادسية والأقصى


رفح / سما /

فاز القادسية على منافسه خدمات النصيرات (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية القادسية محمد أبو سبلة (13), ومحمد الزمر (55), وإبراهيم العرجات (87), في حين أحرز هدف النصيرات محمد أبو موسى (44).

ورفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر 21 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.

الأقصى – بيت حانون الأهلي (2-1)

وحقق الأقصى انتصارا قاتلا على بيت حانون الأهلي (2-1).

وتقدم الأقصى عن طريق أحمد أبو بلال (45), قبل أن يتعادل "الحوانين" عبر إسماعيل جراد (85), لكن محمد بارود رفض انتهاء اللقاء بالتعادل, بعدما أحرز هدفا قاتلا للأقصى (94).

ورفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتا, وتجمد رصيد الخاسر عند 23 نقطة في المركز الأول.

#القادسية #خدمات النصيرات #الأقصى #بيت حانون الأهلي #دوري الأولى

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