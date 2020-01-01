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الموقف النهائي للبهداري من الانضمام للوحدات الأردني

الإثنين 16 ديسمبر 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموقف النهائي للبهداري من الانضمام للوحدات الأردني


الضفة المحتلة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن القرار النهائي للمدافع الدولي الفلسطيني عبد اللطيف البهداري, بخصوص انتقاله للوحدات الأردني, عقب نهاية الدور الأول من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وقالت التقارير, إن البهداري قرر إكمال مشواره مع مركز بلاطة حتى نهاية الموسم, على أن يحدد وجهته الجديدة بعد ذلك.

وبيّن أن المدافع الدولي لا يريد خوض تجربة الاحتراف خارج فلسطين هذه الفترة, خاصة أنه يريد التركيز مع مركز بلاطة في دوري المحترفين, لأجل إحراز اللقب.

يشار إلى أن مركز بلاطة يتصدر ترتيب دوري المحترفين حاليا برصيد 21 نقطة, عقب انتهاء الجولة التاسعة من المسابقة.

#عبد اللطيف البهداري #دوري المحترفين

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